ÇHD yöneticisi avukata ‘FETÖ üyeliği’nden dava

Darbe girişiminin ardından kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Munip Ermiş’e ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla dava açıldı.



Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, geçen yıl da ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Ermiş hakkında hazırlanan 63 sayfalık iddianamede suçlamalar sadece yarım sayfa tuttu.

Ermiş’e yöneltilen suçlamalar arasında Twitter’da eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve gazeteci Mehmet Baransu’yu takip etmek de var.

Diğer suçlamalarsa şöyle:

* MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Antalya Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’ın gözaltına alınışı sırasında evdeki işlemlere nezaret etmek.

* BİMER’e isimsiz bir kişi tarafından yapılan ihbarda, “Ermiş’in terör örgütleriyle ilişkileri incelenmeli” denmesi.

* P.M.K. adlı kişi tarafından BİMER’e gönderilen ihbarda, “Ermiş devlete karşı açılan dosyalara müdahildir. Terör örgütlerinin üye ve sempatizanlarını savunur” denmesi.

* Ermiş’in kurucu üyesi olduğu ÇHD Antalya Şubesi’nin KHK ile kapatılması.

Eşinin pasaportuna el konuldu

İddianamede Ermiş’in ‘FETÖ’ye üye olduğu’ ve örgütle organik bağının bulunduğu savunulurken, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, avukatın duruşmalardan yasaklanması da istendi.

Ermiş, hakkında hazırlanan iddianameyi şöyle yorumladı: “ÇHD’yi kriminalleştirme çabası var. Cumhuriyet ve Sözcü gazetesine ve diğer kuruluşlara yapıldığı gibi, FETÖ ile irtibatlandırmak istiyorlar. Bunlar boştur. Bu şekilde dava açılamaz. Takipsizlik kararı verilmesi gerekirdi.”

Bu arada, Ermiş’in eşi Hayri Ermiş’in 29 Ekim 2016’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaportuna el kondu. Gerekçe olarak, ‘FETÖ/PDY şüphelisi eşi olmak’ gösterildi.