ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı

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OHAL KHK’sıyla kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı tutuklandı.

Aynı zamanda açlık grevindeki eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in de avukatı olan Kozaağaçlı 8 Kasım’da gözaltına alınmıştı.

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Avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan adliyesine getirildi. Savcılık, ifadesi sonrası Kozağaçlı’yı ‘örgüt üyeliği’ gerekçesiyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği de ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla Kozağaçlı’yı tutukladı.

ÇHD, Twitter hesabından bir video paylaştı.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklanmadan önceki konuşması.#SelçukKozağaçlıİçinÇağlayandayız pic.twitter.com/Ym6fxRddzI — ÇHD TV (@chdtvkanali) November 13, 2017