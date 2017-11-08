Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) genel başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı.

Kozağaçlı, aynı zamanda açlık grevindeki eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in de avukatı.

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İstanbul’daki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Kozağaçlı’yla birlikte avukat Onur Karasu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

Açlık grevlerinin 247’nci gününde olan Özakça ve Gülmen’in davasına müdahil olan diğer avukatlar da kısa bir süre önce tutuklanmıştı.

Özakça, Twitter hesabından “Duruşmamız öncesi 16 avukatımız tutuklandı, Suruç davası öncesi Suruç’ un avukatları tutuklandı. Soma’nın avukatları gözaltına alındı. Hukuk tanrısı Mithra’nın kemikleri sızlamasın” diye yazdı.