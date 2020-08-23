ÇHD: Avukat Ebru Timtik’in durumu kötüleşti

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), ‘ölüm orucu’ndaki avukat Ebru Timtik’in durumunun kötüleştiğini belirterek tahliye edilmesini istedi.

Timtik

Timtik, 20 Mart 2019’da ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukat, 3 Şubat’ta açlık grevine başlamış, 5 Nisan’dan itibaren de bunu ‘ölüm orucu’na çevirmişti. Timtik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetimde tutuluyor.

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Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan ÇHD, Timtik’in sağlık durumunun çok kötüleştiğini belirterek, sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmediğini belirtti.

Açıklamada, “Ebru’yu kaybediyoruz. Saatlerimiz değil, dakikalarımız kaldı. Geç kalmak üzereyiz” dendi.

‘Sıvı ve vitamin tüketimi durdu’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmeyen Ebru Timtik ölüyor. Sıvı ve vitamin tüketimi durdu ve karnında şişlik belirdi. Ebru öldürülüyor, yeter artık! Ebru’yu yaşatabilmek için acilen tahliyesi ve bağımsız hekimlerce sağlığının kontrolü gerekiyor.”

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ÇHD, Timtik’in ‘yalnızca dakikalarının kaldığı’nı savunarak ‘hakkını teslim etmek yerine kötü koşullara zorlandığını’ dile getirdi.