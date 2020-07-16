Charlize Theron gösteri amaçlı güreş teklifini kabul etti: Yer ve zaman söyleyin!

Son filmi ‘Old Guard’daki dövüş sahneleriyle gündemde olan Charlize Theron bir röportaj sırasında gelen gösteri amaçlı güreş teklifini kabul etti: “Yer ve zaman söyleyin!”

Fotoğraf: Reuters

Theron son zamanlardaki ‘Mad Men: Fury Road‘, ‘Atomic Blonde‘ ve ‘Old Guard‘ aksiyon sahneleriyle eski WWE (World Wrestling Entertainment) şampiyonunun radarına girdi. WWE, smackdown, RAW, NXT gibi gösteri ve eğlence amaçlı güreş şampiyonası düzenleyen bir şirket.

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Oyuncuyla röportaj yapan profesyonel güreşçi Kofi Kingston, Theron’un WWE yıldızı olarak bir kariyer yapabileceğini söyledi.

“Filmdeki hareketleri o kadar doğal şekilde yapıyorsun ki seni Becky Lynch veya Sasha Banks gibi biriyle karşılıklı görmek isterim” diyen Kingston’a Theron’un cevabı şöyle oldu: “Vay, bu bir davet mi? Evet! Nerede ve ne zaman?

Salgın olduğu için yakın zamanda gerçekleşemeyecek olsa da Theron, “Ben sadece bir oyuncu olduğum için izleyenlerin bu karşılamadan çok keyif alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.