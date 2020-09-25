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Yaramazlara biraz batar!

Charlie Hebdo’nun eski ofisinin yakınında bıçaklı saldırı: İki kişi yaralandı

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun, başkent Paris’te, 2015’te saldırı düzenlenen eski ofisinin yakınında bir bıçaklı saldırı düzenlendi. İki kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Ocak 2015’te Cezayir asıllı Fransız iki kardeş derginin Paris’teki ofisini basmış; saldırıda derginin beş ünlü karikatüristi dahil 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin davanın duruşmaları 2 Eylül’de başlamıştı.

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Charlie Hebdo, ‘İslam dininin peygamberi Muhammed’e hakaret edildiği gerekçesiyle’ İslam aleminde infiale yol açan karikatürleri aynı tarihte yeniden yayınlamıştı.  

Terör soruşturması

Terörle mücadele ekipleri soruşturma başlatırken olayla ilgilibiri 18, diğeri 33 yaşında iki kişi tutuklandı. Kentin 11’inci bölgesindeki okullar, dükkanlar kapatıldı. Polis, halktan bölgeye girilmemesini istedi.

AFP haber ajansı, yaralanan iki kişinin bir yapım şirketinin çalışanları olduğunu duyurdu.

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Charlie Hebdo’nun saldırı sonrasında taşındığı yeni adres gizli tutuluyor.

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1994 İstanbul doğumlu olan heykeltıraş ve graffiti sanatçısı, kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni malzemeleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlıyor. Sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine sorguluyor. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirerek geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanıyor. “Bu değişim mekan / sokak üzerinden bireye ve topluma yansır” diyor.

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