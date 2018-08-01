‘Charlie Hebdo’ karikatürü: Gazeteci Oğuz Güven’e altı ay hapis

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi eski genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’e ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun özel sayısının kapağına köşelerinde yer verdikleri için Cumhuriyet yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Bu sırada adliyede yaşananlar ve suça konu olan karikatür gazetenin internet sitesinden yayınlanmıştı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Güven savunmasında, arkadaşlarının yargılandığı sırada adliyeden haberi girmek için söz konusu fotoğrafı yayınladıklarını aktardı. Haberin girilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra kaldırıldığını söyleyen Güven, beraatını talep etti.

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‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla bir yıl hapis cezasıyla yargılanan Güven hakkında, alt sınırdan ceza verilerek alt ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, Güven’in cezasını bir yıl denetimli serbestlik şartıyla erteledi.

Ne olmuştu?

İki gazeteci, 7 Ocak 2015’te saldırıya uğrayan Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun Muhammed Peygamber olduğu yorumlanan karikatürüne köşelerinde yer vermişti. Cumhuriyet ise aynı gün Charlie Hebdo’nun özel sayısından Türkçe bir seçki yayınlamıştı.

Karan ve Çetinkaya’nın karikatürü yayınlamasının ardından Cumhuriyet gazetesine tehditler yağmış, gazete binası önünde uzun süre emniyet güçleri önlem almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karan ve Çetinkaya hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

1280 kişi tarafından şikayet edilen Karan ve Çetinkaya davasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Esra Albayrak ve damadı Berat Albayrak da müşteki olmak istemişti.