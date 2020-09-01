Charlie Hebdo, İslam aleminde infiale yol açan karikatürleri yeniden yayınlayacak

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, ‘İslam dininin peygamberi Muhammed’e hakaret edildiği gerekçesiyle’ İslam aleminde infiale yol açan karikatürleri yeniden yayınlayacak.

Charlie Hebdo’nun eski ofisinin önü (Fotoğraflar: Reuters)



Karikatürlerin yayınlanması ardından birçok İslam ülkesinde günlerce geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.

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7 Ocak 2015’te Cezayir asıllı Fransız iki kardeş derginin Paris’teki ofisini basmış; saldırıda derginin beş ünlü karikatüristi dahil 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İki gün sonra ise Paris’in bir başka noktasında Yahudi marketi basılmış, onlarca kişi rehin alınmıştı. Saldırıda beş kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıları Fransa’dan başlayarak dünyanın birçok ülkesinde protesto edilmiş, ‘Je Suis Charlie‘ (Ben Charlie’yim) ortak slogan haline gelmişti. Dünyaca ünlü karikatüristler, Charlie Hebdo kurbanları anısına onlarca karikatür çizmişti.

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Paris’te dünya liderlerinin ve yüz binlerce kişinin katıldığı ‘birlik yürüyüşü’ gerçekleştirilmişti.

Özel sayı

Guardian’ın haberine göre saldırıda rol oynadığı düşünülen 14 zanlının yargılanacağı davadan bir gün önce alınan kararla, karikatürler yarınki ‘Yaşananların hepsi bunun içindi’ başlıklı özel sayıda yeniden yayınlanacak.

Paris’in ünlü meydanı Place de la Republique’e 2016’daki anma törenlerinde çiçek ve oyuncaklar bırakılmıştı.



Derginin yayın yönetmeni Laurent Sourisseau “Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Twitter’da paylaşılan derginin kapağında ilk olarak 2005’te Danimarka’da Jyllands-Posten isimli gazetede yayınlanan, ardından 2006’da Charlie Hebdo tarafından yeniden basılan 12 karikatür yer alıyor.

Ortada ise 2015 yılındaki katliamda öldürülen Jean Cabut tarafından çizilen karikatür bulunuyor.

Dergideki başyazıda şu ifadelere yer verildi: “2015 yılının ocak ayından beri sık sık Muhammed’in diğer karikatürlerini basmamız isteniyor. Bunu yapmayı her zaman için reddettik. Yasak olduğu için değil – yasalar buna izin veriyor – daha iyi bir nedene ihtiyacımız olduğu için yapmadık; anlamlı ve tartışmaya bir şeyler katabilecek bir neden.”