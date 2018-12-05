Chanel ürünlerinde egzotik hayvan derisi kullanmayı bıraktı: Ticaretini yapmak zorlaştı

Fransız lüks moda markası Chanel, ürünlerinde yılan, timsah ve vatoz gibi egzotik hayvan derilerini kullanmayı bıraktığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Fransız Chanel, tasarımlarında egzotik deri kullanmayı bırakan ilk lüks moda markası oldu.

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Chanel’in moda bölümünün başında bulunan Bruno Pavlovksy, çok az miktarda kullandıkları kürkü de tasarımlarından çıkardıklarını ekledi.

Pavlovsky bu tür derilerin, etik yollarla ticaretini yapmanın giderek zorlaştığını belirtti.

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Chanel’in kataloğunda yılan, kertenkele ve vatoz gibi hayvanların derilerinden yapılmış olan el çantası, manto ve ayakkabılar yer alıyordu. Bu malzemelerden yapılan el çantalarının fiyatları 10 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Chanel’in tasarımcısı Karl Lagerfeld bu kararı kendi iradeleriyle aldıklarını söyledi.

Hayvan hakları savunucuları da kararı memnuniyetle karşıladı. Hayvan hakları örgütü PETA, Instagram’da yaptığı paylaşımda “2018 yılı tasarımcıların taş devrinden çıktığı yıl oldu” yazdı.