CFO’ların üçte ikisi 2020 yazında ABD’de resesyon bekliyor

Dünya çapında şirketlerin finanstan sorumlu genel müdürleri (CFO) ile yapılan bir anket her üç CFO’dan ikisinin 2020 yazında ABD’de bir resesyon beklediğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Dünya genelinde 469’u ABD’li toplam 1500 CFO ile yapılan ve sonuçları dün açıklanan DUKE University CFO Global Business Outlook anketine göre, CFO’ların yüzde 38’i 2020’nin ilk çeyreği, yüzde 67’si 2020’nin üçüncü çeyreği ve yüzde 84’ü 2021’in ilk çeyreği itibariyle bir resesyon gerçekleşmesini bekliyor.

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1500 CFO’dan 469’u Kuzey Amerika’dan, 145’i Asya’dan, 261’i Avrupa’dan, 590’ı Latin Amerika’dan ve 42’si Afrikadan ankete katıldı.

92 çeyrektir gerçekleştirilen küresel CFO anketinin direktörü Duke University finans profesörü John Graham, MarketWatch’a yaptığı değerlendirmede CFO’ların üç ay önceki kadar karamsar olmadıklarını, fakat anket tarihinde ilk kez katılımcıların bu kadar büyük bir kısmının sadece 16 ay sonrasında bir resesyon öngördüğünü vurguladı ve şöyle devam etti: Geçtiğimiz çeyreğe göre beklenen resesyonun tarihi biraz ötelendi, fakat bir resesyonun yaklaştığına dair genel bir fikirbirliği var.

Anket sonuçları özellikle ABD’li CFO’lar arasında iyimserliğin azaldığını ortaya koydu. ABD ekonomisine ilişkin iyimser öngörüleri olan CFO’ların oranı son bir yıl içinde yüzde 53.3’ten yüzde 24.1’e geriledi. Avrupa için iyimserlik iki puan artışla yüzde 59’a yükselirken, Asya ve Latin Amerika’da ise keskin bir yükselişle yüzde 65 oldu.

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CFO’ların en yakından takip ettiği gösterge, ülkelerin GSYH büyüme rakamları. CFO’ların yüzde 47’si büyümenin kendi şirketlerinin bekasına en çok etki eden gösterge olduğunu söyledi.

Ankete göre büyümenin ardından tüketim harcamaları (yüzde 39), emtia fiyatları (yüzde 31) ve faiz oranları (yüzde 29) geliyor.