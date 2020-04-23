Cezayir’den 344, Kanada’dan 349 vatandaş Türkiye’ye getirildi

Cezayir’de bulunan 344 ve Kanada’da bulunan 349 Türk vatandaşı, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye’ye getirildi.
Cezayir’dekiler Gaziantep’e, Kanada’dakiler İstanbul’a getirildi.
Gaziantep’teki vatandaşlar otobüslere alınarak Adıyaman’a doğru yola çıktı. 344 vatandaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.
Kanada’dan gelenler ise otobüslere Kırklareli’ne götürüldü. Vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekiplerinin gözetiminde sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.