Cezayir’de halkın zaferi: Buteflika aday olmuyor

Günlerdir protesto gösterileri düzenleyen Cezayirliler, 1999’dan beri ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez aday olmayacağını açıklamasının ardından bu kez kutlama için sokağa döküldü.

Fotoğraf: Le Monde Twitter

BBC’nin haberine göre iki haftadır tedavi gördüğü İsviçre’den pazar günü ülkesine dönen 82 yaşındaki Buteflika’nın ‘koltuğundan vazgeçmesi’, aday olacağını açıkladığında tepki gösteren Cezayirliler için zafer olarak nitelendirildi.

Reklam

2013’te felç geçirince tekerlekli iskemleye bağımlı kalan ve son olarak 2014’teki seçim sonrasında halka seslenen Buteflika 18 Nisan’da yapılması planlanan seçimlerin henüz belli olmayan bir tarihe ertelendiğini duyurdu. ”Beşinci dönem olmayacak. Yaşım ve sağlık durumum göz önüne alındığında Cezayir halkına son görevim yeni bir cumhuriyet kurulmasına katkı sağlamak.”

Açıklama sonrasında Başbakan Ahmet Uyahya istifa etti; yerine yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilen İçişleri Bakanı Nurettin Bedevi getirildi.

Buteflika’nın aday olmasını sağlık durumu iyi olmadığı için onaylamayan, ülkenin siyasi istikrarsızlığa sürükleneceği konusunda kaygı duyan on binlerce kişi günlerdir adaylıktan çekilmesini istiyordu. Gösteriler sırasında ülkede öğretmenler greve gitti, esnaf kepenk indirdi ve tren seferleri iptal edildi.

Reklam

Pazartesi günü de 1000’i aşkın hakim Buteflika’nın aday olacağı bir seçime karşı çıkmıştı.