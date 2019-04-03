Cezayir’de 20 yıllık iktidar sona erdi: Buteflika’dan istifa kararı

Cezayir’de 20 yıldır iktidardaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa ettiğini açıkladı.

Tekerlekli sandalyede oturan Buteflika, devlet televizyonunda bitkin gözüküyordu. Fotoğraf: Reuters

Uzun süredir bir protesto dalgasıyla karşı karşıya bulunan Buteflika’ya, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih dün istifa çağrısında bulunmuştu.

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Buteflika’nın istifa dilekçesini anayasa konseyine teslim etmesine ilişkin görüntü devlet televizyonunda dün gece yayınlandı.

Cezayir’de 1999 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki siyasetçi, 22 Şubat’ta beşinci dönem için aday olacağını açıklamıştı. Buteflika’nın ağır sağlık sorunlarına rağmen bu kararı vermesinin ardından ülke çapında protesto gösterileri başlamıştı.

Buteflika bunun üzerine geri adım atıp 18 Nisan’daki cumhurbaşkanlığı seçimini ertelemiş ve reform sözü vermişti. Ancak protestolar devam etmişti.