‘Cezasız kalmadı’: Kadın, kendisini taciz eden adamı beslenme çantasıyla dövdü

Niğde’de yolda çocuğuyla yürüyen bir kadın, kendisini taciz eden 60 yaşlarındaki adamı çocuğunun beslenme çantasıyla dövmesinin ardından isyan etti: “Yol ortasında tacize uğruyoruz.”

Olay, kent merkezindeki Terminal caddesinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu okuldan alan bir kadının, kaldırımda yürürken uzun süre yaşlı bir adam tarafından takip edildiğini fark ediyor.

Rahatsız olan kadının, kendini takip eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla vurarak kovaladığı görülüyor. Ardından kadın, “Yol ortasında tacize uğruyoruz” diye bağırıyor.

Kadına karşılık vermeyen tacizci bir süre sonra kaçıyor. Kadın da daha sonra çocuğunu alıp hızlı adımlarla uzaklaşıyor.