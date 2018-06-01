Cezası var: ‘Normal bayan UBER’e biner mi?’ diyen taksici özür diledi

“Normal bir bayan UBER’e biner mi?” diyen Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Muhlis Şanlıer özür diledi ancak cezadan kurtulamadı.

FOX Ana Haber’de son günlerin en çok tartışılan konusu Uber hakkında demeç veren Şanlıer “Normal bir bayan UBER’e biner mi? UBER’e normal para taşıyan adam biner mi?” demişti.

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Hürriyet’ten Kazım Ataer’e konuşan Şanlıer, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Taksici, şunları kaydetti: “Çok yanlış bir cümle kullandım. Amacım kadınları incitmek değildi. Evde eşim bile büyük tepki gösterdi. ‘Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın’ dedi. Ben Uber araçlarında resmi bir taksi logosu olmadığı için bunu söyledim. Kötü hiçbir niyetim yoktu. Ancak yanlış cümle kurdum. Bütün kadınlardan özür dilerim”

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Ceza çıktı

Ancak özür Şanlıer’i kurtarmadı.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, ‘Şanlıer’in haddini aşan bir açıklama yaptığını’ belirterek “Yönetim kurulunu toplayıp kınama ve bir ay uzaklaştırma cezası vereceğiz” dedi.