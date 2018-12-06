Cezası kesinleşen HDP’li Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi

Hakkında hüküm kurulan eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Nevruz’undaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Önder’e üç yıl altı ay hapis cezası vermişti.

Reklam

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını yerinde bulmuş ve ceza kesinleşmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Önder, cezasını çekmek üzere Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’ne girdi.

Reklam

İHA’nın haberine göre yasal ceza indirimleriyle birlikte Önder için koşullu salıverilme tarihi 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihi ise 3 Haziran 2022.

Önder ile birlikte aynı davada yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dört yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

‘Bu hoyratlık sanıldığı kadar derin değil’

Önder’in cezaevine girmeden önce yaptığı açıklama şöyle: “Barış ve demokrasi uğruna emek verenler açısından sürpriz olmayan günlerden geçiyoruz. Bu savaş ve hoyratlık kuyusu sanıldığı kadar derin değildir. Yaşananlar iç karartıcı gibi gözükse de güzel günler bütün ülke için çok yakındır aslında. Bizim geleneğimiz, azdan çoğu çıkarabilmenin sayısız örneğiyle bezelidir. Ettiğimiz her laf, yürüttüğümüz bütün çabalar onurumuzdur. Bedel gerekiyorsa ödemek de öyle… Bütün dostları selam başarı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum.”