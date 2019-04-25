Cezası kesinleşen Cumhuriyet’çiler cezaevine girdi!

Cumhuriyet davasında cezaları kesinleşen yazar ve yöneticiler, bugün cezaevine girdi.
Geçen yılın nisan ayında sonuçlanan davada birçok isme hapis cezaları verilmişti. Beş yılın altında hapis cezası alan sanıkların cezaları, 19 Şubat’ta istinaf mahkemesi tarafından kesinleştirilmişti. Kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme, kesinleştirme kararını infaz savcılığına gönderdi.
Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve muhasebeci Emre İper, bugün Kocaeli adliyesine gitti.
Cumhuriyet’çiler, infaz savcılığındaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Gazetenin eski icra kurulu başkanı Akın Atalay, saat 19.20 sıralarında Cumhuriyet’çilerin Kandıra Cezaevi’ne girdiğini duyurdu.
Aynı davada beş yılın üzerine ceza alan isimler ise Yargıtay aşamasını bekliyor.