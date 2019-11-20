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Yaramazlara biraz batar!

‘Cezası’ araca 15 gün men: Otobüs şoförü, patenci çocuğu yumruklayarak dövdü

Antalya’da yolcu otobüsü şoförü, aracına patenle tutunan üç çocuktan birini sokak ortasında dövdü. Belediye ise aracı trafikten 15 gün men etmekle yetindi.

Adı bilinmeye şoför, Kepek ilçesindeki Mehmet Akif Caddesi’nde seyrederken aracını yol kenarına park etti. Bunun üzerine, araca tutunarak yol alan patenli üç çocuk kaçmaya başladı.

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Şoför, çocuklardan birinin kolundan çekerek yere düşürdü. Çocuğu bir süre darp eden şoförü çevredekiler engelledi. Bir süre sonra şoför de küfrettiği çevredekiler tarafından darp edildi.

Görüntüler üzerine inceleme başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, aracı 15 gün trafikten men etti. Şoför hakkında adli soruşturma başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.

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