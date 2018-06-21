‘Cezaevlerini basacağız, ağaçlara asacağız’: Hapsi istenen Sedat Peker beraat etti

İktidar muhaliflerini tehdit etmesiyle bilinen yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı konuşmasında ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul Anadolu 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın bugün görülen karar duruşmasında kimlik tespiti yapılan Sedat Peker, aylık gelirinin 40 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Reklam

‘Vatan hainlerini ikaz etmek istedim’

Konuşmayı yaptığı dönem ‘FETÖ’ yargılamasının yapıldığı Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava sırasında adliyeye getirilen bir zanlının ‘Hero’ tişörtü giydiğini hatırlatan Peker, savunmasını şöyle sürdürdü: “Yine aynı dönem CHP isimli parti lideri İstanbul’a adalet yürüyüşü yapıyordu. FETÖ terör örgütü üye ve yandaşları bu yürüyüşü de istismar ederek kendi sempatizanlarına ve militanlarına hala güçlü oldukları hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda yandaşlarının bulunduğu cezaevlerini basarak, onları kurtaracaklarını söyleyerek kamuoyunda algı oluşturup propaganda yapıyorlardı. Buna ilişkin sosyal medya paylaşımları herkesçe malumdur. Ben de bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, ola ki devleti ortadan kaldırırlarsa vatan evlatlarının onlara bile nefes alamayacaklarını vurguladım. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmaz ise vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki; darbe yapmaya kalkışmasınlar. Benim bu söylediğimi tüm Türk halkı, Tük milleti ve son dönemde İçişleri Bakanı ile MHP isimli siyasi parti lideri de söylemektedir. Kamuoyunca bu durumlar da bilinmektedir. Sanırım sayın savcıya amaç ve niyetimizi açıkça anlatamadım. Bu yüzden hakkımızda dava açıldı. Söylediğim sözlerin arkasındayım. Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı.”

‘Ölüm listesindeki tek sivil benim’

‘FETÖ’nün en büyük mağdurlarından biri olduğunu, 10 senesinin cezaevinde geçtiğini söyleyen Peker, “Akıncılar üssünde ele geçirilen 26 kişilik ölüm listesindeki tek sivil benim. Bunun davası Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmektedir ve o dosyada mağdur sıfatım vardır. Yine de bu sözleri kişisel husumet nedeniyle söylemedim. Bu sözleri güçlü oldukları yönündeki algı yönetimini tepki olarak söyledim” dedi.

Reklam

Mahkeme, üzerine atılı eylemin suç oluşturmayacağını gerekçe göstererek Sedat Peker’in beraatine karar verdi.

Peker ne demişti?

Sözü CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne getiren Peker, ‘bazı aşırı solcular’ın CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutulduğu Maltepe Cezaevi’ni basmayı planladığını öne sürmüştü: “Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi’nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi’ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi’ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine.”