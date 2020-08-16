Cezaevlerindeki atölyelerde yaklaşık 25 milyon maske üretildi

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na bağlı atölyelerde hükümlülerce Covid-19’la mücadele kapsamında, bugüne kadar 24 milyon 650 bin 918 maske üretildi.

Fotoğraf: pixabay.com

AA’nın haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla üretim planını değiştiren cezaevlerindeki iş yurdu atölyelerinde, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için maske, temizlik malzemesi, kolonya ve tulum üretimine hız verildi.

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2 milyon tulum ve malzeme

Cezaevlerindeki işyurdu müdürlüklerinde hükümlüler tarafından mart ayından bu yana 24 milyon 650 bin 918 maske, 2 milyon 58 bin 306 tulum ve tek kullanımlık hastane malzemesi üretildi.

Öte yandan cezaevlerindeki atölyelerde 4 milyon 959 bin 283 spanç katlama işi gerçekleştirildi.

110 ton kolonya

İşyurdu müdürlükleri, temizlik ve hijyen malzemelerinin üretimine de hız verdi. Bu kapsamda son beş ayda 110 ton kolonya, çamaşır suyundan yüzey temizleyiciye kadar 22 farklı alanda da 3 bin 255 ton hijyen malzemesi üretilerek kullanıma sunuldu.