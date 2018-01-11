Cezaevlerinde altı yaşından küçük 624 çocuk var!

Adalet Bakanlığı, hapishanelerde annesiyle kalan altı yaşından küçük 624 çocuk bulunduğunu açıkladı. Hapishanelerde bir yaşından küçük 111, bir ila ik yaş arasında 157 çocuk var.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin konuyla ilgili soru önergesini cevaplayan bakanlığın açıkladığı verilere göre söz konusu sayı geçen yılın nisan ayında 560’tı. Sayı o günden bu yana yüzde 20 arttı.

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Çocukların 115’i açık, 509’u kapalı cezaevlerinde.

Annesinin yanında hapishanede kalan çocuklardan 72’si Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde, 70’i İzmir Kadın Kapalı Cezaevi’nde, 38’i ise Sivas Kadın Açık Cezaevi’nde.

Cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocukların 51’i ise yabancı uyruklu.

Tüm veriler açıklanmadı

Bakanlık, ‘hamile hükümlü veya tutuklu mahpuslar’ ve ‘doğum yapan hükümlü/tutuklu mahpus sayılarına’ ilişkin sorularaysa cevap vermeyerek, şu açıklamayı yaptı: “Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü tutukluların hamile olup olmadığı, ceza infaz kurumunda doğum yapıp yapmadığı, annesinin yanında kalan çocukların hastalık veya vefat durumuna ilişkin veriler özel inceleme gerektirdiği için cevap verilememiştir.”

Doğum esnasında ya da doğumdan sonra cezaevinde çocuğunu kaybeden tutuklu ve hükümlü annelere ilişkin sorulara da ‘özel çalışma gerektirdiği’ gerekçesiyle yanıt verilmedi.

Bakanlık, babasıyla birlikte hapishanede kalmak zorunda olan çocuklarla ilgili soruyu da cevaplamadı.