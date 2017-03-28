Cezaevlerinde 470’i tutuklu, 28’i hükümlü toplam 498 IŞİD üyesi var

Adalet bakanlığı, cezaevlerinde toplam 498 IŞİD üyesinin olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin sorusu üzerine bakanlık, cezaevlerinde terör suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan yabancı uyrukluların sayısını açıkladı.

Buna göre hapishanelerde 4 bin 704 yabancı uyruklu ve hükümlü bulunuyor. Terör suçundan hüküm giyen yabancılarının yüzde 64’ünü IŞİD’liler oluşturuyor. Cezaevlerinde şu an 470’i tutuklu, 28’i hükümlü toplam 498 IŞİD üyesi var.

Hapishanelerdeki yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlü sayısı sekiz yılda yüzde 150 oranında arttı.

2009 yılında Türkiye’deki cezaevlerinde terör nedeniyle 17’si hükümlü 40 mahkum bulunurken bu sayı 2017 yılında 775’e ulaştı.