Cezaevleri ‘doldu taştı’: 353 bin kişiye denetimli serbestlik, 280 bin adli kontrol

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Darbe girişimi sonrası artan tutuklu ve hükümlü sayısı, cezaevlerinden şartlı salıverilen kişi sayısında da artışa neden oldu.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun aktardığı Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı verilerine göre 31 Temmuz itibariyle 353 bin 749 kişi adli kontrolle serbest.

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Yurtdışına çıkış yasağı, karakola imza verme gibi uygulamalarla tutuklama yerine adli kontrolle bırakılanların sayısı da 280 bin 675.

Uyuşturucuya tedavi

Uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarılan 49 bin 561 yetişkin ve 3 bin 254 çocuk toplamda 52 bin 815 kişi ya tedaviye gönderildi ya da denetimli serbestlikten yararlandı.

Verilere göre 280 bin 675 kişi tutuklanmak yerine adli kontrolle bırakıldı, 71 kişiye ise cezaevi yerine konutta infaz kararı verildi.

500 bin kişiye takip

Yine 3 bin 742’si yetişkin ve 193’ü çocuk olmak üzere 3 bin 935 kişi de cezaevine konulmak yerine belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme ve benzeri işlerde ücretsiz çalıştırıldı.

Belli haklardan yoksun bırakılma cezasına çarpıtırılan kişi sayısı 4 bin 327 kişi oldu. Takibi ve denetimi yapılan dosya sayısı da 470 bin 576’ya yükseldi.

Geçen günlerde Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan kimyasal hadım ve cinsel isteği azaltıcı tedavi tedbiri de hiç uygulanmadı.

Cezaevlerindeki tutuklu sayısı 200 bini aşarak kapasitenin üzerine çıktı.