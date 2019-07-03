Cezaevine ziyarete gitti; tutuklandı

Kırşehir’deki cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete giden bir kadın, hakkında Isparta’da yargılandığı dava nedeniyle 4.5 yıl hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
2012 yılında ‘fuhuş yaptırmak’la suçlandığı, tutuksuz yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan A.D, Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bir yakınını ziyarete gitti.
Güvenlik görevlileri tarafından, kimlik kontrolünde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.D, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan A.D, cezaevine gönderildi.