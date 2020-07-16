Cezaevinden yolladığı mektuplar nedeniyle ceza alan eski sevgili: Taciz dokunarak olmuyor mu?

Eskişehir’de, eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde attığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Can (48), ‘kasten yaralama’ suçundan sekiz yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Gürcistan asıllı Türk vatandaşı eski sevgilisi Marina Lakvekheliani’ye (47) cezaevinden gönderdiği mektuplar nedeniyle ‘taciz’ suçundan da beş ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan Can, kendisini, “Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Cezaevinden nasıl taciz etmiş olabilirim. Sadece mektup yazdım” diyerek savundu.

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Bilgisayar öğretmeni Lakvekheliani, 1999’da Türkiye’ye geldi. 2015 yılında Türk vatandaşı oldu. Eskişehir’de İbrahim Can ile tanışan Lakvekheliani, bir yıllık birlikteliğin ardından ayrılmaya karar verdi. Ayrılmak istemeyen Can ise Kasım 2017’de, Lakvekheliani’nin yüzüne kimyasal madde atıp, kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani hastanede tedavi edildi.

Polis tarafından yakalanan ve tutuklanan Can Hakkında, ‘yaralama’ suçundan Eskişehir 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuklu sanık bugün karar duruşmasına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen hem bu davada, hem de cezaevinden yolladığı mektuplar nedeniyle, 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hapis cezası aldı.

Can’ın, “Taciz dokunarak olmuyor mu” şeklindeki savunması mahkeme salonundakileri şaşırttı.