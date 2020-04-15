Cezaevinden tahliyeler başladı

Yeni infaz yasasının gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından mahkumlar tahliye edilmeye başladı.
AKP ile MHP’nin hazırladığı yasa, bazı suçlarda infaz süresini kısaltmış, bir seferlik denetimli serbestlik süresini uzatmış ve açık cezaevindekilere mayıs sonuna kadar corona virüsü nedeniyle izin verilmesini düzenlemişti.
Kanunun yürürlüğe girmesinden saatler sonra, şartları taşıyan mahkumlar cezaevlerinde çıkmaya başladı. Cezaevlerinin girişlerinde polislerin yoğun önlem aldığı görüldü. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndenden çıkanlara otobüslere bindirildi.
İstanbul’da da Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden tahliye edilenler, İETT otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ’a ait otobüslere bindirildi.
Ajanslar Ankara ve İstanbul’daki sayıyı vermezken, Adıyaman’da 715 kişinin serbest kaldığını bildirdi.
Yaklaşık 90 bin kişinin kanundan yararlanması öngörülüyor.