Cezaevinden kan donduran anlatımlar: Falaka ve ‘hoşgeldin dayağı’

Kırıkkale Cezaevi’nde mahkumların falakaya yatırıldığı, ‘hoşgeldin dayağı’ atıldığı, işkencenin sistematik olduğu öne sürüldü.

Avukat Eylem Hakverdi, Kırıkkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan müvekkili Berkay Ustabaş’ın iddialarını Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a anlattı.

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Avukatın anlatımına göre önce Silivri Cezaevi’ne konan Berkay Ustabaş, bir gün koğuşun kapısından gelen “Hazır mıyız” sesiyle irkildi. Ne olduğunu anlamak için ayağa kalkan üç tutuklu, içeri giren gardiyanların saldırısına uğradı. Sevk edilecekleri söylenmeden darp edilen üç kişi, ring aracına bindirildi. Silivri’den toplam 12 tutuklu ve hükümlü, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne getirildi.

Tutukluların koğuştaki eşyalarını dahi almalarına izin verilmedi. Kırıkkale Cezaevi’ne girişte çırılçıplak soyulan tutuklulara, tekme, yumruk ve coplarla ‘hoşgeldin dayağı’ atıldı. Bazı tutuklular falakaya yatırıldı. Gardiyanlar, tutukluları koğuşlarına götürürken, “Burada kamera var, vurmayın; şurada kamera yok, dövebilirsiniz” diye uyardı.

Ustabaş, avukatına, “Gardiyanlar, iz kalmasın diye sırtımıza kalçalarımıza vurdu. Muayene sırasında gardiyanların dışarı çıkmasını istedim. Doktor, ‘Sen delikanlı değil misin’ diyerek dalga geçti. Normal yerlere bakıp ‘Bir şeyin yok’ dedi. Bizi döven ekip eğitimliydi” demiş.

Hakverdi, gardiyanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ustabaş hakkında Berkin Elvan’ın cenazesine katıldıktan sonra terör üyeliği iddiasıyla dava açılmış.