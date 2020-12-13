Cezaevinden izinli çıktı; öldürüldü: Kuzeni gözaltında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni gözaltına alındı.
2008 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi Arif C.’yi pompalı tüfekle öldürdüğü, kuzeni M.C.’yi yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Nuri Ovacık, üç ay önce cezaevinden çıktı. Ovadık, dün, pompalı tüfekle öldürüldü.
Jandarma, cansız bedeni bulunan Ovacık’ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kuzeni M.C.’yi yakaladı.
M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.