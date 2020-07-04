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Yaramazlara biraz batar!

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, boşanma aşamasındaki karısını öldürüp kaçtı

Burdur’un Çavdır ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, karısını bıçaklayarak öldürdü. 

İddiaya göre, ilçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tarkan A., üzerinde taşıdığı bıçakla Sevil A.’yı yaraladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sevil A., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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