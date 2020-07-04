Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, boşanma aşamasındaki karısını öldürüp kaçtı

‘Corona’ üzerine yapılan küresel ölçekte bir araştırma virüsün yeni bir formunun insanları etkilemeye başladığını gösterdi. Virüs geçirdiği bu mutasyonla daha hızlı ve kolay bulaşıyor, ancak daha ağır hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok.