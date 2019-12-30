Cezaevinden izinli çıkan hükümlü başından vuruldu

Diyarbakır’da, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl (34), arasında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından başından vuruldu. Ağır yaralanan Kızıl hastaneye kaldırıldı, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Cezaevinden izinli olarak çıkan Kızıl, dün geceyi ablasının evinde geçirdi. Kızıl, bu sabah ablasının evinden çıkarken saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden sağlık görevlileri, Kızıl’ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kızıl’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili polis, soruşturma başlattı.