Cezaevinden izin almış: İstanbul’da eşini bıçaklayıp yağla yakan adama tutuklama

İstanbul’da cezaevinden izinle çıkan bir erkek, barışma teklifini reddettiği bahanesiyle eşini kızgın yağla yakarak bıçakladı.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre hırsızlıktan tutuklanan Ersin Ü., altı yıl önce imam nikahıyla evlendiği, beş ve üç yaşında iki çocuk annesi 28 yaşındaki Kübra T. ile boşanmalarından bir buçuk yıl sonra barışmak istedi.

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Kadının işyerine giden adam, olumsuz yanıt aldı. Ersun Ü., kadının daha sonra Küçükçekmece ilçesindeki evine gizlice balkondan girdi.

Yağla yakmış

Ersin Ü. ilk olarak mutfağa gidip sıvı yağı çaydanlığa dökerek ısıttı. Adam, bir de bıçak alarak kadının uyuduğu odaya gitti. Ersin Ü., kadını bacağından bıçakladıktan sonra kafasına kızgın yağı döktü. Daha sonra çantasından para alarak kaçtı.

Ersin Ü.

Kadın polisi arayarak yardım istedi. Evden kaçan adam ise daha sonra polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

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Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T.’nin tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi.

‘Evin eşyalarını satmıştı’

Kadının ismini vermek istemeyen halası şunları söyledi: “Eski kocası hapisteydi. Bir hafta izinli çıkmış. Çocuklarını gördü. Pazar günü de kızgın yağ ile yaktı. ‘Bana yar olmuyorsun, başkasına da yar olma’ diyerek yaktı. Daha önce de aralarına problem oluyordu. Evinin eşyalarını falan satmıştı. Hem yaktı, hem de parasını aldı gitti. İdam edilmesini istiyoruz. Bizim duyduğumuza göre tekrar cezaevinde şu an. Kübra’nın kollarındaki damarlar açılmazsa kesilebilirmiş. Bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz.”