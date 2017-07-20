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Cezaevinden firar eden Nişanyan: Darısı zulüm mağduru olan herkesin başına

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İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar Sevan Nişanyan, “Darısı zulüm mağduru olan herkesin başına” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üç yıldır hapiste bulunan Nişanyan hakkında toplam 11,5 yıl hapis cezası verilmişti.

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Cezaevinden izinli çıkıp firar eden Nişanyan, “Cezaevindeydim, artık değilim. Cezaevine dönmeyi de düşünmüyorum” demiş, Türkiye’de mi yoksa yurtdışında mı olduğu sorusunu ise “Nerede olduğumu ben de bilemiyorum” diyerek yanıtlamıştı.

‘Sanırım gitmemi istediler’

Agos’tan Vartan Estukyan’a konuşan Nişanyan, cezaevinde devletin kendisini rahat bırakmayacağını sezdiğini belirterek, “Sanırım gitmemi istediler. Gitmezsem canımı yakmaya devam edeceklerini sezdirdiler. TC devletinin klasik politikasıdır. Yüz yıldır değişmedi. Terörize et, kaçsınlar. Direnirsin tabii de, nereye kadar?” dedi.

Nişanyan, neden firar kararını aldığını da şöyle anlattı: “Bir-iki sene yatmayı göze almıştım. Üç buçuk yıl biraz yordu. Daha üç yıl vardı ve salmaya niyetleri olmadığı anlaşıldı.”

Avukatı Gülçin Avşar ise, Nişanyan’ın cezaevinden nasıl firar ettiği konusunda bilgisi olmadığını söyledi.

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