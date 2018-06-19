Cezaevinden çıkan Ezhel: Dava açmayacağım, kimi kime şikayet edeyim

Uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, cezaevinden çıktı. İpekçioğlu, “Tazminat davası açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Kimi kime şikayet edeyim” diyerek yanıt verdi.

İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanımını özendirme ve kolaylaştırma’ suçlamalarıyla 24 Mayıs’ta tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulmuştu. Rapçi hakkında ‘uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı.

Reklam

İpekçioğlu, bugün görülen ilk duruşmada beraat etti.

‘Yetkisini kötüye kullanan gardiyanlar da gördüm’

Saat 17.00 sıralarında Maltepe Cezaevi’nden çıkan İpekçioğlu’nu yakınları ve sevenleri karşıladı.

Reklam

Gazetecilere konuşan rapçi, “Özgürüm, mutluyum. İçerideki koşullar kötü; mahkumlar için de zor, gardiyanların çalışma şartları da zor, bunları gözlemledim, gördüm. Yetkisini kötüye kullanan gardiyanlar da gördüm. Koşullar kötü. Bulunduğum koğuş yedi kişinin kalması için yapılmış, biz 45, 46 kişiydik. Yer yatağı vardı tabii ama yerde battaniyede bile yatanlar vardı. Düzende bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Pek bir şeyler yazamadım. Çünkü bence, müzik süreci stüdyoda yapılması gereken bir şeydir. Değişik mahpushane şiirleri yazdım ama bana kalmasını tercih ederim tabii ki. Yazdıklarımı hatırlamıyorum, deftere yazdım bıraktım o şekilde” dedi.

Koşulların kötü olduğunu aktaran İpekçioğlu, ‘bir şekilde çıktığını’ ve ağır cezaları olan insanlara da saygısızlık etmek istemediğini söyledi.

‘İnsanlar maalesef çok umutlanmış durumda’

İpekçioğlu şöyle devam etti: “İnsanlar maalesef çok umutlanmış durumda. ‘Biz rahat rahat yatıyorduk’ derken, bir takım muhabbetler çıktı. ‘Biz umutlandık, ailelerimiz umutlandı’ gibi söylemler var, üzgünler. İçeride gördüğüm şeylere dair söyleyeceğim bu olabilir. Onun dışında bol bol okudum. Bol bol tevekkül.”

Tahliye olan rapçiye, “Tazminat davası açmayı düşünüyor musunuz?” diye de soruldu: “Tazminat davası açmayı düşünmüyorum. ‘İşte bana böyle bir haksızlık yapıldı ben de tazminat davası açayım’ gibi bir şey düşünmüyorum. Ben o şikayetçi zihniyetten değilim. Nihayetinde kimi kime şikayet edeyim.”