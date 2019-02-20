Cezaevinden bir hafta önce çıktı: Urfa’da 10 kadını taciz eden saldırgan tutuklandı

Şanlıurfa’da, kapkaç suçundan kaldığı cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra, motosikletle yaklaştığı çoğu öğretmen 10 kadını taciz eden Uğur T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Kadınlar Uğur T.’nin kendilerine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polise başvurarak şikayetçi olmuştu.
Yaklaşık bir haftalık çalışmayla bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bankaya para çekmeye giderken kaskını çıkartan şüphelinin eşkalini tespit etti.
Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, 2 Şubat’ta kapkaç suçundan kaldığı cezaevinden tahliye olan 40 yaşındaki Uğur T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Uğur T., ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.