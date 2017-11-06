Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Cezaevindeki işadamı Kavala: Erdoğan’ın sözlerinden sonra tutuklandım

Share20
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 21

 

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, tutuklanma nedeninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözleri olduğunu savundu.

İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.

Reklam

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Ekim’de Meclis grubunda yaptığı konuşmada, Kavala için, “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

’90’larda FETÖ’yle mücadele ediyorduk’

CHP’li vekiller, Veli Ağbaba ve Şenal Sarıhan, Kavala’yı cezaevinde ziyaret ett.

İki vekilin aktardığına göre hükümete yakın medya organları tarafından hedef haline getirildiğini söyleyen Kavala şöyle devam etti: “Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayım. Benim tutuklanmam iktidarın muhaliflere yönelik saldırısının bir parçasıdır. Ben ya da eşim Ayşe Buğra’nın FETÖ ile ilişkilendirilmesi rasyonalite sınırlarını aşan bir durudur. Zira 90’larda henüz çok az sayıda insan FETÖ tehlikesinden haberdar iken biz bu tehlikenin farkındaydık ve mücadele ediyorduk.”

Erdoğan’ın kendisi için söylediği ‘Türkiye’nin Soros’u’ ifadesini hatırlatan Kavala sözlerini şöyle bitirdi: “Tıpkı Büyükada’da toplanan insan hakları savunucularının Erdoğan tarafından hedef gösterilmesi gibi ben de Erdoğan’ın sözlerinin ardından tutuklandım.” 

Bir Osman Kavala anısı…

Kavala’nın eşi: Barış, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye dair umudumuzu da kaybettik

Kavala tutuklandı: Suçlama, ‘hükümet ve anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs’

İletişim Yayınları ve Birikim Dergisi’nden Kavala açıklaması: Sadece okurumuz

Erdoğan’dan gözaltındaki Kavala’ya: Bağlantıları çıkıyor, hesap soracağız

İşadamı Kavala ve ABD başkonsolosluk görevlisi aynı dosyadan suçlanıyor

AKP’li milletvekili, Osman Kavala’nın gözaltına alınması için ‘Devrim’ dedi

Gözaltına alınan işadamı Kavala’nın eşi: Kanaatimiz yanlış anlaşılma olduğu

AP raportörü Piri: Kavala’nın serbest bırakılması için ‘acil çağrı’ teklif edeceğim

İşadamı Osman Kavala ‘gizli bir soruşturma’dan gözaltına alınmış

Share20
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 21

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...