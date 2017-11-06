Cezaevindeki işadamı Kavala: Erdoğan’ın sözlerinden sonra tutuklandım

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, tutuklanma nedeninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözleri olduğunu savundu.

İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.

Reklam

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Ekim’de Meclis grubunda yaptığı konuşmada, Kavala için, “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

’90’larda FETÖ’yle mücadele ediyorduk’

CHP’li vekiller, Veli Ağbaba ve Şenal Sarıhan, Kavala’yı cezaevinde ziyaret ett.

İki vekilin aktardığına göre hükümete yakın medya organları tarafından hedef haline getirildiğini söyleyen Kavala şöyle devam etti: “Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayım. Benim tutuklanmam iktidarın muhaliflere yönelik saldırısının bir parçasıdır. Ben ya da eşim Ayşe Buğra’nın FETÖ ile ilişkilendirilmesi rasyonalite sınırlarını aşan bir durudur. Zira 90’larda henüz çok az sayıda insan FETÖ tehlikesinden haberdar iken biz bu tehlikenin farkındaydık ve mücadele ediyorduk.”

Erdoğan’ın kendisi için söylediği ‘Türkiye’nin Soros’u’ ifadesini hatırlatan Kavala sözlerini şöyle bitirdi: “Tıpkı Büyükada’da toplanan insan hakları savunucularının Erdoğan tarafından hedef gösterilmesi gibi ben de Erdoğan’ın sözlerinin ardından tutuklandım.”