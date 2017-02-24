Hapisteki çocukları sosyalleştiren gönüllüler, ‘aynı gökyüzüne bakmak için’ destek bekliyor

EFE SÖNMEZ

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Tutuklu ve hükümlü çocuklarla cezaevlerinde ‘Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz’ projesiyle bir araya gelen gönüllüler, projelerinin devam etmesi için destek bekliyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG), ‘Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz’ projesine katılan gönüllüler, İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte çocuk tutukevleri, ıslahevleri veya cezaevlerinin çocuk koğuşlarına gidiyor.

Gönüllüler burada çocuklara yönelik müzik, tiyatro, resim, seramik, spor, film gösterimleri ve edebiyat çalışması gibi etkinlikler ve atölyeler düzenliyor.

Vakfın sitesinde yer alan bilgiye göre projeyle bugüne kadar 1500 tutuklu ve hükümlü çocuğa ulaşıldı.

Adalet bakanlığından onaylı projeye dahil olan gönüllüler, sivil toplum kuruluşu anlamında çocuk cezaevlerine girebilen tek grup.

Ancak proje, kaynak yetersizliği nedeniyle zor durumda. Özel bir bankanın verdiği hibenin süresi sona erince, çocuklara ulaşmaya devam etmek isteyen gönüllüler destek kampanyası başlattı.

Vakıf çatısı altında faaliyet gösteren gönüllüler, kampanyayla atölyelerin 6 bin lirayı bulan bir dönemlik maliyetini karşılayıp projeyi sürdürmek istiyor.

Çocuklar atölye günlerini ‘iple çekti’

Aslı Tutku Uygur da gönüllülerden biri. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi.

Uygur arkadaşlarıyla birlikte, proje faaliyetlerini Ankara Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sürdürmüş. Burada geçen yıl 12-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 11 hafta boyunca beş atölye gerçekleştirmişler.

Uygur’un Diken’e verdiği bilgiye göre 2009’da başlayan proje ‘birçok çocukla tanışmalarına ve birlikte pek çok şey öğrenip keyifli vakit geçirmelerine’ vesile olmuş.

Çocukların travmalarını en az hasarla atlatmalarına yardımcı olmayı ve tahliye sonrasında sosyal yaşama entegrasyonlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Uygur, projeyle çocukların ‘hayatın farklı alanlarını da gördüklerini’ anlattı.

Uygur, çocukların nasıl tepki verdiğini de şu sözlerle anlattı: “Cezaevi dışından birilerinin kendileri için gelmesi, üstelik bunun gönüllü şekilde olması çocukları başta çok şaşırttı. Toplum tarafından dışlandıklarını düşünüyorlardı ama biz onun hiç de öyle olmadığını, toplumda onlar için yer olduğunu ve sevgi dolu insanlarla karşılaşmanın hiç de zor olmadığını göstermek istedik. Zaman içinde hem çocuklar hem de biz, atölyeleri gerçekleştireceğimiz günleri iple çeker olduk. Yarattığımız paylaşım alanından pek çok şey öğrendik.”

Bağışlar atölye çalışmaları için

Destek kampanyası bu hafta başladı ve iki ay sürmesi planlanıyor.

Uygur’un aktardığına göre toplanan bağışlar kil, tişört, kumaş boyası, keçe ya da ahşap kutusu gibi atölye çalışmalarına gerekli malzemelerin alımı için kullanılacak.

Proje sadece Ankara’yı kapsamıyor. Bursa ve İstanbul’da projeler halihazırda var, İzmir’de de hazırlık aşamasında.

Bağışlar adimadim.org üzerinden Toplum Gönüllüleri Vakfı’na yapılıyor.

Uygur, şunları kaydetti: “Ne kadar ihtiyaç duyduğumuza yönelik form oluşturuyoruz ve aldığımız malzemelerin fişleriyle birlikte vakfa iletiyoruz. Vakıf da bize sizin bağışlarınız sayesinde ihtiyacımız olan parayı gönderiyor. Vakfın şeffaflık ilkesi gereğince bağışlarınızın nereye harcandığını internet sitesinden öğrenebilirsiniz.”

‘Heyecanlarını tahmin bile edemezsiniz’

Oyun ve ergenlik çağında olan cezaevindeki çocukların, biyo-psikososyal açıdan gelişimlerinin layıkıyla tamamlanmasına imkan olmadığını aktaran Uygur, “Tüm bu zor koşullar altında çocukların bizim gelmemizi bekleme heyecanlarını tahmin bile edemezsiniz. ‘Hava dışarda nasıl?’ sorusunun ne kadar can acıtıcı olabileceğini de muhtemelen tahmin edemezsiniz” diye konuştu.

Uygur, çocuk cezaevlerinin kapatılmasını da talep etti.