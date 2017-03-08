Cezaevinde sevgili olduktan sonra firar edip gasp yapan ikili yeniden cezaevinde

Hapishanede tanışıp sevgili olan, sonra da firar edip İstanbul’a gasp yapan ikili yeniden cezaevine gönderildi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 30 yaşındaki Emrah Şaban D. ve 26 yaşındaki Nagihan K., kaldıkları farklı cezaevlerinde arkadaşları vasıtasıyla tanışarak mektuplaşmaya başladı.

Eş zamanlı firar edip İstanbul’da buluşan sevgililer, Fatih’te birden fazla kadını gasp etti. Benzer gasp olayları Beşiktaş ve Beyoğlu’nda yaşanınca polis soruşturmasını derinleştirdi.

Kamera görüntüleri ve mağdur beyanlarından hareketle iki gaspçının birinin erkek birinin de kadın olduğu belirlendi. Mağdurlar, kendilerinin silahla tehdit edildiklerini de anlattı.

Polis, kullandıkları motosikletten adreslerini tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler yine cezaevine konuldu.

Firar ve izni aynı tarihe denk getirdiler

Emrah Şaban D.’nin gasp suçu nedeniyle 10 yıldır Düzce’deki cezaevinde olduğu, Nagihan K.’nınsa 15 farklı hırsızlık suçundan Ankara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu saptandı.

İkilinin altı ay önce tanıştığı, dört aydır da birbirlerine ‘aşk mektupları’ gönderdiği belirlendi.

Şüphelilerden Nagihan K.’ya, 17 Ocak günü Kocaeli Yarı Açık Cezaevi’ne nakledilmesi nedeniyle 18 saat dışarı izni verildi. Sevgilisi de aynı tarihte izin alarak firar etti.