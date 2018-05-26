Hapiste ‘kampanya yürüten’ Demirtaş’tan YSK’ya: Adalet konusunda çok duyarlısınız

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cezaevi koşullarınıda nasıl seçim çalışmalarını yürüttüğünü ‘ironik’ bir dille anlattı.

Avukatı aracılığıyla Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Demirtaş, bugün üzerilerinden bir uçak geçtiğini, el salladığını, yolcuların da pencerelerde toplaşıp “Aaa! Demirtaş” deyip kendisine el salladığını ifade etti.

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Yolculara bağırarak, seçildiği takdirde çiftçiye satılan mazottan vergi almayacağını söylediğini ifade eden HDP’li siyasetçi, “Acaba devletin cezaevi imkanlarını kullanmak suretiyle yaptığım bu propaganda, seçim kanunlarına aykırı mıdır sevgili YSK? Diğer adaylara haksızlık olmuş mudur? Ne de olsa adalet konusunda çok duyarlısınız (!)” diye yazdı.

Demirtaş mesajlarında şunları kaydetti:

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“*Bitişiğimizde yeni bir cezaevi yapılıyor. İnşaattaki işçilere seslendim ‘Seçilirsem güvencesiz, kaçak, taşeron işçiliği tümden kaldıracağız. İş cinayetleri olmayacak, çalışma süreleri kısaltılacak. Asgari ücret 3.000 TL olacak. Emekçinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz’ dedim.

* ‘Edirne’ye cezaevi değil daha fazla okul ve hastane yapacağız’ diye devam ettim. Duydular mı bilmiyorum ama inşaat sesleri bir süre durdu. Dünya bir dakikalığına güzelleşti.

* İftar için yan hücredeki arkadaşlara elma attık. Önce gökten 3 elma düştü sandılar. ‘Yok yok, biz attık’ diye seslendim. ‘Seçilirsem yargı bağımsız, adil ve tarafsız olacak. Tek bir masum yurttaşımız bile cezaevine girmeyecek, hasta tutsaklar derhal serbest bırakılacak’ dedim.

* Seçilmem için dua ettiler, ‘Allah kabul etsin’ dedim. O sırada sayım için geldiler. Bizi saymak biraz uzun sürüyor. 6 milyon kişi bir hücrede kalıyoruz.

* Sevgili günlük. Bugünkü seçim çalışmalarımı tamamlamak üzere birazdan mitinge katılacağım. Mitingimin tek izleyeni Abdullah Bey, aşırı yüklenmeden kısa devre yapacak diye kaygılıyım 🙂

* Ama olsun. Yine de bugünkü mitingde barışın, eşitliğin, kardeşliğin güzelliğini bir kez daha anlatacağım. Bıkmadan usanmadan anlatacağım, ta ki barış gerçekleşene kadar. Abdullah’a hep söylüyorum, ‘Sen yanmasan, sen yanmasan, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’ :)”