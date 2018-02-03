‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna karşın tahliye edilmeyen mahkum yaşamını yitirdi

Sağlık komisyonunca ‘Cezaevinde kalamaz’ ve ‘Yüzde 96 ağır özür’ raporlarına rağmen tahliye edilmeyen Celal Şeker adlı mahkum hayatını kaybetti.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Şeker, 19 Ocak günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. O günden bu yana yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şeker’in, daha önce sağlık komisyonundan aldığı ‘Cezaevinde kalamaz’ ve ‘Yüzde 96 ağır özür’ raporları bulunuyordu. İnsan Hakları Derneği (İHD) avukatlarınca yapılan tahliye taleplerinin tümü bugüne dek reddedilmişti.

Hasta mahkum için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvuruysa ‘başvurucunun sağlık hizmetlerine erişim imkanına sahip olduğu’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Bu sabah cenazeyi hastanenin morgundan teslim alan Şeker ailesi, memleketleri Muş’a hareket etti.