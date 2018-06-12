Cezaevinde: Demirtaş’ın TRT konuşmasının çekimleri yapıldı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yapacağı seçim konuşmalarının çekimleri Edirne Cezaevi’nde yapıldı.

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Demirtaş’ın yasa gereği TRT’de yayınlanacağı iki konuşması için adayın cezaevinden kurumun stüdyosuna götürülmesine karar verilmişti. Ancak karar değişmiş ve TRT ekibinin cezaevine gideceği açıklanmıştı.

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Artı Gerçek’ten Esra Koçak Mayda’nın haberine göre, TRT ekipleri Demirtaş’ın 10’ar dakikalık iki konuşma hakkına ilişkin çekimleri yaptı.

Çekimler 12 metrekarelik doktor odasında yapıldı. Ortamın ses yalıtımı için straforlar ve odada bulunan bez paravan kullanıldı.

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Odanın çekime uygun hale getirilmesi iki buçuk saat sürdü. 10’ar dakikalık iki konuşma hakkı için yapılan çekimler ise yaklaşık 45 dakika sürdü. Demirtaş iki çekim arası mola vererek kıyafet değiştirdi.

Çekimler esnasında bir YSK temsilcisi odada hazır bulundu.

Akşener ve İnce yok

Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları 10 dakikalık propaganda konuşmalarının ilk kısmının saatleri sırasıyla şu şekilde:

Doğu Perinçek: Saat 20.31-20.41

Tayyip Erdoğan: Saat 20.42-20.52

Selahattin Demirtaş: Saat 20.53-21.03

Temel Karamollaoğlu: Saat 21.04-21.14

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener konuşma yapmayı reddeden iki aday.