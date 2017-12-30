Cezaevinde dayağa ‘seyirci kalmak’la suçlanan gardiyanlara soruşturma

Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir mahkumun dövülerek öldürülmesine ‘seyirci kalmak’la suçlanan gardiyanlar hakkında soruşturma başladı.

Adli hükümlü 40 yaşındaki Ulaş Yurdakul’un aynı koğuştaki kişiler tarafından geçen yılbaşında linç edilerek öldürüldüğü ortaya çıkmış, bazı cezaevi görevlilerinin daha önce de Yurdakul’un dövüldüğünü bildikleri ancak müdahale etmedikleri öne sürülmüştü.

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Cezaevi personeli hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Yurdakul’un avukatı Hasan Hakan Günaslan’ın bilgileri açıklamasının ardından haber medyada geniş yer bulmuştu.

Haberler üzerine Balıkesir başsavcılığı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık, 24 Kasım’da Kepsut başsavcılığı tarafından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, bu karara avukatlarca 4 Aralık’ta itiraz edildiğini ifade etti.

Savcılık şu bilgileri verdi: “İtiraz üzerine Balıkesir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ceza infaz kurumu personeli hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verilmiştir. Olayda kastı veya ihmali olduğu düşünülen ceza infaz kurumu personeli ile belirlenen diğer şüpheliler hakkında Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017/1 sayılı soruşturma halen devam etmektedir. Soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği saygıyla duyurulur.”