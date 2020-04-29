Cezaevinde Covid-19 ölümlerine isyan: Dokuz mahkum hayatını kaybetti

Peru’nun başkenti Lima’daki bir hapishanede, iki mahkumun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle isyan çıktı. Dokuz mahkum hayatını kaybetti, altı cezaevi görevlisi, iki mahkum ve beş polis yaralandı.

Lima’daki bir başka cezaevinde, Lurigancho’daki mahkumlar, ‘Covid-19 testi istiyoruz. Yaşamaya hakkımız var’ yazılı pankart açmıştı. Fotoğraf: Reuters

5 bin 500 mahkumun bulunduğu Miguel Castro Castro Cezaevi’nde pazartesi günü çıkan isyan güçlükle bastırılabildi. Cezaevindeki görevliler mahkumları yatıştırmakta zorlanınca polis çağırdı.

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Mahkumların kapının önünde bekleyen yakınları, silah sesleri duyulduğunu aktardı. Cezaevi yönetimi ise ölenlerin nasıl hayatını kaybettiğini açıklamadı.

Ülkedeki cezaevlerinde 600’ü aşkın mahkuma corona virüsünün bulaşmasının ortaya çıkması sonrasında protesto dalgası başlamıştı. Mahkumlar, aşırı kalabalık nedeniyle iç içe olmaktan ve hijyenik koşullarda yaşamamaktan yakınarak tepki göstermiş, tehlikede olduklarını ifade etmişti. Ülkenin farklı hapishanelerinde 13 mahkum hayatını kaybetmişti.

Peru Devlet Başkanı Martín Vizcarra geçen hafta salgın nedeniyle sağlık durumu hassas 3 bin mahkumun tahliye edileceğini açıklamıştı.