Cezaevinde ‘corona’ isyanı: 23 ölü, 83 yaralı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki bir cezaevinde ‘corona’ kaynaklı isyan çıktı. Adalet Bakanı Margarita Cabello, 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Dün, ülkenin dört bir yanındaki cezavlerinde, mahkumlar salgın sırasında cezaevlerinin haddinden fazla dolu olması, hijyenin sağlanamaması ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle durumu protesto etti.

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Tansiyonun yükseldiği, Bogota’daki La Modelo Cezaevi’nde protesto isyana dönüştü. İsyanda 83 kişi de yaralandı.

32 mahkum ve yedi cezaevi çalışanının hastanede olduğunu açıklayan Cabello iki yaralınının durumunun ağır olduğunu, bakanlığın soruşturma başlattığını söyledi.

Hijyen ve sağlık hizmetlerine dair iddiaların doğru olmadığını savunan Cabello, “Hiçbir mahkum veya cezaevi çalışanında virüse rastlamadık. Bu isyanın nedeni corona virüsü değil. Planlı programlı bir isyan bu” dedi.

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Cabello, bazı mahkumların adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacağını söylerken cezaevinde yakını olan yüzlerce kişi kapıda nöbet tutmaya başladı.

Mahkum yakınları, içeriden silah sesleri geldiğini söylerken sosyal medyaya yatakların ateşe verildiği anların görüntüleri yansıdı.