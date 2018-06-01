Cezaevinde çıplak aramaya FEMEN tarzı eylemle karşı çıkan 13 kadına hücre cezası

Mersin’deki Tarsus Kadın Cezaevi’ndeki koşullara ve çıplak arama uygulamasına tepki gösteren 13 kadın mahkum, ‘FEMEN tarzı’ eylem yaptı. Eylem sonrası cezaevi yönetimi kadınlara hücre cezası verdi.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre 5 Ocak’ta tutuklanarak Tarsus Kadın Cezaevi’ne konulan ve geçen günlerde tahliye edilen Devrimci Parti yöneticileri Cansu Esenli ve Gamze Taşçı, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel şiddete maruz kaldığını, çıplak arama ve askeri nizamda sayım dayatıldığını, çıplak aramayı protesto için FEMEN tarzı eylem yapan 13 kadına hücre cezası verildiğini söyledi.

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Tahliye olan Esenli, Tarsus Kadın Cezaevi’nde yaşadıklarını aktardı: “Dört ay Tarsus Cezaevi’nde kaldım. İlk girdiğim andan itibaren fiziksel ve psikolojik işkence vardı. Çıplak arama dayatması oldu. Geçici koğuşta tuttular. Üç gün su verilmedi. Regl olmama rağmen ped verilmedi.”

Çıplak arama dayatmasını protesto etmek için 13 kadının FEMEN tarzı eylem yaptığını belirten Esenli şöyle devam etti: “Bu eylemi yapan kadınlar olarak hepimiz hücreye atıldık. Üç gün de hücrede kaldım. Ceza olmamasına rağmen üç günüm hücrede geçti. 13 kadından ikisi sürgün edildi, diğerleri iletişim ve görüş yasağı cezası aldı. Ben oradayken dört kadın arkadaşımız saçlarından sürüklenerek hücreye atıldı. Biz de bunu protesto ettik. Hakkımızda soruşturma açıldı ve altı koğuştan neredeyse herkese görüş ve iletişim kısıtlaması cezası verildi. Dört arkadaş da ayrıca hücre cezası aldı.”

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Esenli ve Taşçı, dört aylık tutukluluk sürecinde gördüklerini de sıraladı: “OHAL gerekçesiyle açık görüş ayda bir olması gerekirken iki ayda bir yaptırılıyor. OHAL gerekçesiyle haftada bir kez telefon hakkı verilmesi gerekirken iki haftada bir kez veriliyor. Cezaevine giren herkese çıplak arama dayatılıyor. Yaşlı ve çocuklu kadınlar çıplak aramadan geçirilmek isteniyor. Direnenler darp ediliyor. Sayımlarda herkesin alt katta toplanması, tek sıraya girmesi ve askeri düzende sayım vermesi dayatılıyor. Sıkça yapılan koğuş aramalarına bazen erkek gardiyanlar da katılıyor. Tutuklu ve hükümlüler sıkça fiziksel şiddete maruz kalıyor. Koğuşlarda kapasite dokuz kişilik olmasına rağmen mevcutlar 18’i buluyor. Sayımlara 20 gardiyan giriyor. Koğuşlarda su sorunu yaşanıyor. Sular ya çok soğuk ya da kullanılmayacak kadar sıcak oluyor. Sıkça sular kesiliyor.”