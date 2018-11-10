Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cezaevinde açlık grevine başlamıştı: HDP’li Leyla Güven’e soruşturma

Açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Reklam

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, açlık grevi nedeniyle Güven’e soruşturma açtı.

HDP’li vekile gönderilen yazıda, soruşturmanın Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince başlatıldığı belirtildi.

Reklam

Müdürlük, Güven’den üç gün içinde sözlü ya da yazılı savunma vermesini istedi.

‘Özgür irademle başladım’

Avukatı aracılığıyla gazetecilere mesaj gönderen Güven ‘halk tarafından seçilmiş bir vekil olarak özgür iradesiyle’ açlık grevine başladığını ifade etti.

HDP’li vekil, Öcalan’ın Kürt sorununu demokratik ve barışçıl yollarla çözmeye çabaladığını iddia ederek ‘Öcalan’ın uzun süredir tecritte tutulduğunu’ kaydetti.

Güven, yaptığının suç olmadığını dile getirdi.

Üç suçlama

Güven, 31 Ocak’ta tutuklanmıştı. HDP’li vekil hakkında ‘silahlı örgüt kurma veya yönetme’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 17 yıl altı aydan 31 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Tahliye edilmeyen HDP milletvekili Leyla Güven süresiz açlık grevine başladı


SON HABERLER

Yazar İsmail Güzelsoy: Ancak kendimizi gördüğümüz zaman uyarılıyoruz

ECE KARAAĞAÇ [email protected] @ecekaraagac_ ‘Değmez, Gölge,’ ‘Çıt Yok,’ ‘Sincap’ ve ‘Hatırla’ gibi kitaplarıyla tanıdığımız, Türkçe’nin en verimli yazarlarından İsmail Güzelsoy bu kez ‘Süslü Hatıralar Sahnesi’ ile karşımızda. Üstelik İsmail Güzelsoy’un sözcükleri ünlü çizer M.K. Perker’in çizgileriyle buluşuyor bu kez. Güzelsoy’la yeni romanı ‘Süslü Hatıralar Sahnesi’nin yanı sıra yakın gelecekte okuyacağımız yeni romanlarını da konuştuk. Öncelikle […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...