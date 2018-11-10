Cezaevinde açlık grevine başlamıştı: HDP’li Leyla Güven’e soruşturma

Açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, açlık grevi nedeniyle Güven’e soruşturma açtı.

HDP’li vekile gönderilen yazıda, soruşturmanın Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince başlatıldığı belirtildi.

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Müdürlük, Güven’den üç gün içinde sözlü ya da yazılı savunma vermesini istedi.

‘Özgür irademle başladım’

Avukatı aracılığıyla gazetecilere mesaj gönderen Güven ‘halk tarafından seçilmiş bir vekil olarak özgür iradesiyle’ açlık grevine başladığını ifade etti.

HDP’li vekil, Öcalan’ın Kürt sorununu demokratik ve barışçıl yollarla çözmeye çabaladığını iddia ederek ‘Öcalan’ın uzun süredir tecritte tutulduğunu’ kaydetti.

Güven, yaptığının suç olmadığını dile getirdi.

Üç suçlama

Güven, 31 Ocak’ta tutuklanmıştı. HDP’li vekil hakkında ‘silahlı örgüt kurma veya yönetme’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 17 yıl altı aydan 31 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edilmişti.