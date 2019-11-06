Cezaevi tuvaletinin tavanında 55 santimetrelik delik açıp kaçtılar

ABD’nin California eyaleti sınırlarındaki Salinas’ta, cinayetten yargılanan iki mahkum cezaevinden kaçtı. Polis, Santos Samuel Fonseca (21) ve Jonathan Salazar’ın (20) tuvaletin tavanında 55 santimetrelik delik açarak kaçtıklarını açıkladı ve görüntü paylaştı.

Fotoğraflar: Monterey County Polisi

Polis açıklamasında, 2018’de işlenen iki ayrı cinayetten yargılanan ikilinin, pazar günü karar duruşmaları öncesinde kaçtığı, cezaevindeki ‘bir kör noktayı’ keşfedip ondan yararlandığı belirtildi.

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Polis sözcüsü Jonathan Thornburg, silahlı ve tehlikeli olduklarını vurguladığı Fonseca ve Salazar’ın tüm eyalette ve diğer eyaletlerde arandıklarını, onlarla ilgili bilgi verenlere 5 bin dolar (28 bin 800 lira) ödül verileceğini söyledi.

İkilinin açtıkları delikten çıkıp borularla dolu bir alandan yürüyerek bir hava boşluğundan dışarı çıktıkları, bu hava boşluğunun önünde de tel benzeri bir güvenlik önlemi alınmadığı belirtildi.