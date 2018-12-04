Cezaevi raporu: Tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı iki yılda 23 katına çıktı

Avrupa Konseyi, Türkiye’de tecavüz suçundan hüküm giyenlerin sayısının 2013-2015 döneminde 523’ten 12 bin 253’e çıktığı belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, verileri Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği sorularla toplayan Avrupa Konseyi, Avrupa’daki cezaevlerinin 2005’ten 2015’a kadar değişimini inceleyen bir rapor yayımladı.

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Raporun Türkiye bölümünde, tutuklu ve hükümlülerin sayısının 10 yılda büyük artış gösterdiği vurgulandı.

Buna göre, 2015 itibariyle Türkiye’de nüfusun yüzde 0,22’sinin cezaevinde olduğunu tespit etti. Türkiye bu oranla Avrupa’da 47 ülke arasında altıncı sırada yer aldı.

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Türkiye’de 2014 itibariyle cezaevine giren bir kişi ortalama 29.9 ay hapiste kalıyor. Bu Romanya ve Portekiz’in ardından Avrupa’daki en uzun üçüncü süre.

Raporda Türkiye’de cezaevi kapasitesinin yüzde 144, cezaevindeki kişilerin sayısının da yüzde 220 arttığı belirtildi.

Avrupa Konseyi’ne göre, Türkiye’de tutukluların ve hükümlülerin sayısı 54 binden 173 bine yükseldi. 2015’te Türkiye’deki cezaevi kapasitesi ise 171 bindi. Böylece cezaevlerinde kişi sayısı kapasiteyi aştı.

Cezaevi çalışanlarının sayısı da yüzde 92 arttı. Türkiye, çalışan başına dört tutuklunun ve hükümlünün düştüğü Makedonya’nın ardından 3.7 tutuklu ve hükümlü oranıyla Avrupa’da ikinci oldu.

Rapora göre, cezaevlerinde ölüm oranı 2005-2014 arası yüzde 162 artarken, intihar oranı yüzde 37 azaldı.

Cezaevleri bütçesi de bu dönemde yüzde 74 artış gösterdi. Türkiye cezaevlerine Avrupa’da en az harcama yapan 15’inci ülke oldu.