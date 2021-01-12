Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Caddesi Kurtuluş Parkı önünden Kızılay istikametine giden Beytullah D. idaresindeki taksiyi durdurmak istedi.

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‘Dur’ ihtarına uymayan taksi yaklaşık 10 metre ilerideki kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından durduruldu.

Araçtan indirilen taksi şoförü, uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken polis ekipleri aracı aradı. Bagajı açtıklarında orada yolculuk eden biri olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Taksinin bagajında yolculuk yapan kişi, üzerinden kimlik çıkmayınca polise yanlış isim verdi. Parmak izi çalışmasında Şenol G. olduğu belirlendi.

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Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D., ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği’ne götürüldü.

‘5-10 lira fazla veririm’ demiş

Şenol G.’nin ifadesinde ceza yememek için aracın bagajına bindiğini, taksi şoförünün de bunu kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü ise ifadesinde Şenol G.’nin kendisini “5-10 lira fazla veririm” diyerek ikna ettiğini söyledi.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, taksi şoförüne, ‘Dur’ ikazına uymamak, ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı ceza uygulayarak ehliyetine el koydu. Araç otoparka çektirildi.

Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı.