‘Ceza verilirse dünyayı ayağa kaldırırım’ demişti: Orman disipline sevk edildi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Konyaspor’un 2-1 kazandığı Süper Kupa finalinde çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, Beşiktaş ‘saha olayları’, Konyaspor ‘saha olayları’ ve ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Orman da ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ gerekçesiyle PFDK’lık oldu.

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Ne olmuştu?

Samsun 19 Mayıs Stadı’da oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden kelebek tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmak istemesi gerilimi iyice yükseltmişti.

Orman, ‘olaylı’ finalin ardından yaptığı açıklamada “Daha büyük bir olay olmadıysa, Beşiktaş taraftarı sayesindedir. Daha önce bir ceza verilse bunlar olmazdı. Eğer bizim de içinde bulunduğumuz bir ceza verilirse, dünyayı ayağa kaldırırım” demişti.