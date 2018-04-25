Ceza verilen Cumhuriyet’çiler: Enseyi karartmayın, biz kazanacağız

‘Cumhuriyet davası’nda gazetecilik faaliyetlerinin cezalandırılmasına tepki geldi.

Mahkeme, gazeteci, yazar ve yöneticilere ceza yağdırırken, muhabir Ahmet Şık’a ‘terör örgütüne yardım’ iddiasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası vermişti.

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Gazeteci, tepkisini Twitter’dan gösterdi.

Enseyi karatmayın.

Haklı olanı susturma savaşını tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı.

Biz kazanacağız. — ahmet şık (@sahmetsahmet) April 25, 2018

Genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu da şunları yazdı:

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7.5 yıl ceza verdiler. Bilsinler korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiç bir karar öldüremez — murat sabuncu (@muratsabuncum) April 25, 2018

Sabuncu, duruşma çıkışında şunları söyledi: “Pek çok arkadaşım da cezalar aldılar. Bu ne beni ne de Cumhuriyet gazetecilerini korkutur ürkütür. Bunlar bizim Türkiye’de gazetecilik yapmamamız için, yaparken korkmamız için… Bize ve tüm camiaya, tüm meslektaşlara yapılan saldırı olarak görüyorum. Gerekirse yeniden gireriz içeri. Biz cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet okurlarının en ufak bir endişesi kaygısı olmasın. En ufak bir endişemiz, en ufak bir korkumuz yok. Aynı şekilde gazeteciliğe devam.”